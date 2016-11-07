Лидеру ИГ удалось бежать из Мосула

Ранее уже сообщалось, что лидер ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) находится в Мосуле. Однако недавно стало известно, что ему удалось бежать из города.

Об этом сообщили военные Ирака. Глава боевиков сбежал из Мосула вместе со 150 семьями. Роль последних заключалась в том, что прикрыть Абу Бакра аль-Багдади на выходе из города от возможных авиаударов с воздуха, передает ria.ru.

Также уже сообщалось, что глава террористов обращался к своим подопечным с призывом не сдавать Мосул. Помимо этого лидер боевиков заявлял, что новой ареной, где они развернут свое действия, станет Турция.