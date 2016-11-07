Американский историк: по сравнению с Трампом и Клинтон Обама - настоящий человек мира

Профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что Соединенные Штаты будут скучать по Бараку Обаме в качестве главы государства.

Известный своей резкой критикой внешней политики США в целом и деятельности Барака Обамы на посту президента в частности, Кузник, тем не менее, считает, что Обама - настоящий государственный деятель и человек мира по сравнению с Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Он высказал убеждение, что граждане Соединенных Штатов еще не раз вспомнят период президенства Обамы.

Кузник четыре года назад совместно с известным американским режиссером Оливером Стоуном издал книгу “Нерассказанная история США” и снял одноименный документальный сериал, показывающий альтернативную точку зрения на многие ключевые исторические события. Историк убежден, что позиция американской исключительности - крайне опасная точка зрения как для страны, так и для мира в целом, и хотя Обама также придерживается данной позиции, Хиллари Клинтон намного хуже в этом отношении.

Читайте также:

Обама язвительно заметил, что Трампу нельзя доверять "ядерный чемоданчик"

См. все новости дня