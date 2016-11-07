Названа дата допроса Ассанжа

Сегодня стало известно, когда состоится допрос основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Предполагается, что мужчину допросят уже в следующий понедельник, 14 ноября, в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные прокуратуры Швеции, Эквадор согласен оказать юридическое содействие в уголовном деле Джулиана Ассанжа, вследствие чего допрос будет проводиться эквадорским прокурором. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать шведский прокурор и шведский следователь.

Уточняется, что у Ассанжа планируют взять показания по делу об изнасиловании, причастность к которому он всячески отрицает.