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//В мире

Названа дата допроса Ассанжа

7 ноября 2016, 14:56 [ «АН-онлайн» ]

Названа дата допроса Ассанжа
фото: globallookpress.com

Сегодня стало известно, когда состоится допрос основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Предполагается, что мужчину допросят уже в следующий понедельник, 14 ноября, в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные прокуратуры Швеции, Эквадор согласен оказать юридическое содействие в уголовном деле Джулиана Ассанжа, вследствие чего допрос будет проводиться эквадорским прокурором. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать шведский прокурор и шведский следователь.

Уточняется, что у Ассанжа планируют взять показания по делу об изнасиловании, причастность к которому он всячески отрицает. 

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ЕТ


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