Беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10» обнаружили в Азовском море украинские пограничники из мариупольского отряда. По их предположению, аппарат произведён в России и использовался в шпионских целях.

В сообщении, опубликованном на сайте погранслужбы морской охраны, приведены фото и видео БПЛА, выловленного из воды в трёх километрах от берега, уже со следами ржавчины в некоторых местах. По мнению украинцев, «Орлан» в рабочем состоянии (как минимум, подлежит восстановлению), они собираются провести полное обследование аппарата. Скачиванием информации, её анализом будут заниматься специалисты УСБУ Донецкой области с применением специального оборудования.

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