Савченко: Кремль убьет вас, россияне

Депутат Верховной рады Украины, бывшая военнослужащая Надежда Савченко призвала граждан России встать с колен и стать свободными, избавившись от нынешнего лидера Российской Федерации Владимира Путина.

На своей странице в социальной сети Facebook Савченко отметила, что Россия - это запуганная, забитая и измученная страна, которую на колени поставили ее собственные тираны. Депутат Рады предрекла, что в недалеком будущем нечто ужасное с россиянами может сделать не внешний враг, а внутренний - Кремль.

Надежда Савченко хочет, чтобы россияне поняли - над ними жестоко издевается их собственная власть. По ее мнению, только народ может изменить ситуацию.