У афроамериканца вырвали глаза на одной из улиц Брюсселя

В минувшие выходные в Брюсселе произошел вопиющий случай - ночью на одной из улиц неизвестный преступник вырвал глаза у афроамериканца.

Пострадавшего нашли на улице около трех часов ночи в воскресенье в критическом состоянии. 33-летний афроамериканец был экстренно доставлен в ближайшую больницу, передает бельгийское издание Het Laateste Nieuws.

Сейчас сотрудники полиции проводят расследование, в ходе которого будет установлена личность преступника. Есть версия, что подобным жестоким образом африканские банды, которые действуют в столице Брюсселя, выясняют возникающие между ними конфликты.