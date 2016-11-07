В понедельник, 7 ноября, действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама посмеялся над миллиардером Дональдом Трампом.

Причиной сарказма политика стало отстранение претендента на пост президента США от Республиканской партии от ведения своей странички в социальной сети Twitter. Как сообщает портал Mashable, Обама в ходе своего выступления на митинге в поддержку кандидата на президентское кресло от Демократической партии Хиллари Клинтон заявил, что Трампу нельзя доверять "ядерный чемоданчик" - он ведь даже не способен справиться с простейшим аккаунтом в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что консультанты Дональда Трампа отстранили его от ведения собственного микроблога.