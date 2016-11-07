Сбой зафиксирован в работе соцсети Twitter

В понедельник, 7 ноября, в работе популярной во всем мире социальной сети Twitter был зафиксирован сбой.

Доступ к сайту был невозможен в течение примерно двадцати минут, а затем все наладилось. Интересно, что сложности с Twitter наблюдались у пользователей из разных стран мира, в частности, из США, Канады и Новой Зеландии. Проблема не обошла стороной и Россию.

На официальной страничке соцсети в Facebook также появились сообщения пользователей о сложностях с доступом на сайт и сбое. Официальных комментариев от руководства Twitter по поводу данного инцидента пока не поступало.