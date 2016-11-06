Сотрудникам ФБР рекомендовали закрыть рты

Утечки информации из ФБР сыграли против репутации самой спецслужбы, демонстрируя в ней раскол, считает глава избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джон Подеста.

В эфире NBC он заявил, что следует закрыть рты сотрудникам ФБР, которые допустили слив информации в СМИ о подробностях расследования возможных нарушений со стороны Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Этим они раскачали ситуацию, дав возможность подозревать их в противостоянии со своим шефом. Директор ФБР Джеймс Коми запретил агентам уголовное преследование кандидата от демократов, но при этом возобновил доследственную проверку по поводу электронной переписки накануне выборов, что многими было расценено именно как вмешательство в политику.

Читайте также:



Украденные у сотрудников Клинтон ноутбуки найдены

Обама не верит в предвзятость директора ФБР