Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму

Европа помогает терроризму, поддерживая Рабочую партию Курдистана (РПК), члены которой прекрасно чувствуют себя в странах ЕС. Такое мнение озвучил сегодня президент Турции Тайип Эрдоган в телеэфире.

Он добавил, что оружие поступает в его страну для курдской оппозиции именно из Европы, и его не волнует негативное мнение, складывающееся о нём там: важно мнение сограждан. Впрочем, Эрдоган уже не первый раз позволяет себе подобные выводы, обвиняя то США, то Германию в пособничестве террористам, вплоть до поставок оружия ИГИЛ (запрещена в России). Сегодня заявление было сделано на фоне обвинений властей в адрес оппозиционной Партии демократии народов в финансировании терроризма и задержания 12 её депутатов.

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