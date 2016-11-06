Эстонские ветераны выступили против памятника эсэсовцу

С общим заявлением о недопустимости героизации унтершарфюрера СС Харальда Нугисекса выступили таллиннские ветераны. Бюст пособнику гитлеровцев был установлен в школе города Лаупе вопреки позиции Евросоюза.

Впрочем, в ЕС не впервые сквозь пальцы смотрят на то, как в Прибалтике и Украине проводят марши неонацистов и прославляют бывших эсэсовцев, хотя эта структура была признанна преступной Нюрнбергским трибуналом. Одиннадцать лет назад в посёлке под столицей Эстонии установили памятник солдатам 20-й эстонской дивизии СС, и Европарламент на это тоже не отреагировал.

Харальд Нугисекс не был скромным пособником нацистов, а получил гитлеровскую высшую военную награду «Рыцарский крест» за участие в боевых действиях против Красной армии. Разумеется, героизацию такой личности ветераны, воевавшие против Третьего рейха, сочли глумлением над памятью однополчан. «Считаем недопустимым придание фигуре Нугисекса статуса борца за свободу, создания для него ореола мученика и героя», говорится в заявлении таллинских обществ жителей блокадного Ленинграда и участников антигитлеровской коалиции, а также Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма.

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