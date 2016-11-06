Додон не считает позицию украинских депутатов государственной

Получивший большинство голосов на президентских выборах в Молдове в первом туре Игорь Додон не считает позицией государства предложение депутатов Верховной Рады Украины о запрете для него въезда в их страну.

Свое мнение Додон выразил на своей странице в Facebook. Он предположил, что среди украинских политиков - организаторов госпереворота - есть сторонники его ближайшего конкурента от либералов-западников Майи Санду. Однако призвал не поддаваться на провокации, поскольку Украину и Республику Молдова связывает многовековая дружба.

Ранее кандидат в президенты Игорь Додон публично признал принадлежность Крыма России, что стало причиной для депутатского запроса в СБУ по поводу запрета въезда молдавскому политику в Украину. 13 ноября должен состояться второй тур общенародных выборов главы республики, первых за 20 лет. По итогам первого Додон считается фаворитом гонки.

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