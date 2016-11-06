Правительство США провело учения на случай столкновения астероида с Землей

Инициатором и основным организатором тренировки по последствиям апокалипсиса стало агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Основная вводная – сильные разрушения.

Учения носили статус межведомственных командно-штабных, то есть без боевого применения военной техники, передает ТАСС.

Главная вводная (условия, сценарий учений) – последствия от столкновения нашей планеты с крупным астероидом, в результате чего произошли крупные разрушения.

В учениях задействовали силы Федерального ведомства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA), подтянули и специалистов Пентагона: ВВС, национальные лаборатории, крупнейшие НИИ, Министерство энергетики и структуры, занимающиеся созданием ядерного оружия.

Прошли учения на территории штата Калифорния еще 25 октября, но известно об этом стало только сейчас: секретность.

По сценарию учений 20 сентября 2020 года с Землей столкнулся астероид размерами 100 м на 250 м (вероятность падения такого камня на Землю –порядка 2% по расчетам NASA) .

Власти США отработали массовую эвакуацию населения (около 13 млн человек) и работу по опровержению слухов и предупреждения распространению паники среди населения.