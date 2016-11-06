Сирийские курды намерены начать освобождение Ракки

Сирийские курды заявляют, что готовят наступление на столицу запрещенного в России «Исламского государства» – сирийский город Ракку – в ближайшее время. Что ожидаемо в связи с наступлением на Мосул в Ираке.

Ещё 26 октября американский Пентагон сообщал, что считает правильным начать освобождение Ракки вскоре после окружения Мосула, в ближайшие недели. Очевидно, «демократические силы» Сирии транслируют те же планы, поскольку полномасштабное наступление иракской армии на последний хоть и слегка отстаёт от ранее заявленного графика, но в остальном реализуется по плану при артиллерийской и воздушной поддержке сил международной коалиции. Как заявляет американское командование, напрямую сухопутные силы НАТО пока не задействованы, только сопровождают продвижение сил иракских и курдских войск на оплоты ИГ.

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