На счету американца, державшего женщину в контейнере, может быть еще семь убийств

Стали известны новые подробности жуткого случая, произошедшего в Южной Каролине (США). Мужчина, задержанный по подозрению в похищении и сексуальном насилии, признался, что совершил семь убийств.

цепи внутри контейнера не менее двух месяцев. Ранее “АН-онлайн” сообщали , что девушка была обнаружена сотрудниками полиции внутри металлического резервуара, запертого на замок. Она просидела навнутрине менее двух месяцев.

Пострадавшая дала показания, что на территории участка, где ее держали взаперти, могут находиться четыре спрятанных тела. Полиция арестовала владельца, и в ходе допроса он признался, что совершил семь убийств, в том числе и приятеля найденной девушки. Известно, что ранее он уже привлекался за сексуальное насилие.

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