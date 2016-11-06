Американцы проголосуют по вопросу легализации марихуаны

В тот же день, когда по всей Америке пройдут выборы главы государства, в девяти штатах будет решаться вопрос о легализации марихуаны, в том числе и в развлекательных целях.

Так, во Флориде, Арканзасе и Северной Дакоте жители рассмотрят возможность легализации наркотического средства в качестве лекарственного средства. В Монтане будет решаться вопрос об увеличении лимита пациентов, нуждающихся в применении марихуаны в медицинских целях, а также о включении посттравматического стрессового расстройства в список заболеваний, при которых разрешен прием наркотика. А вот жители пяти штатов - Аризона, Калифорния, Мэн, Массачусетс и Невада - рассмотрят возможность легализации марихуаны в качестве “развлекательного” средства.

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