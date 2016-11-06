Устроенный смертником взрыв в Ираке унес девять жизней

В иракском городе Тикрит, как минимум, девять человек стали жертвами устроенного смертником террористического акта.

По предварительным данным, на южном въезде в город взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль скорой помощи. Устроенный смертником теракт произошел в час пик утром в воскресение. В настоящее время известно о, как минимум, девяти погибших. Правительство объявило комендантский час в связи со случившимся.

Еще один теракт произошел в пятидесяти километрах от Тикрита. Здесь смертник взорвал заминированный автомобиль на стоянке для паломников-шиитов у мечети, погибло два человека. Не исключена возможность новых взрывов.

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