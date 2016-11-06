Асад: действия России в Сирии подчинены законам морали и международного права

Сирийский лидер Башар Асад в интервью изданию The Sunday Times подчеркнул, что действия России в военном конфликте на территории его страны подчинены законам морали и международного права.

Президент Сирии отметил, что Кремль никогда не пытался вмешиваться во внутренние дела его государства и диктовать ему условия даже в тех случаях, когда их мнения расходились. Целью России в Сирии является не создание марионеточного правительства, а борьба с международным терроризмом, который в будущем может оказать негативное воздействие на безопасность всего мира. При этом Асад отметил, что Запад оказался бессилен против террористической угрозы, и переломить ход ситуации получилось только после вмешательства российских войск.