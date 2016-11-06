ИноСМИ: ИГ ограбили собственные командиры

Казна запрещенной в России террористической группировки ИГ обеднела на несколько миллионов долларов после того, как пятеро боевиков сбежали с деньгами из провинции Найнава. Об этом сообщает иракский телеканал “Ас-Сумария” со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, все беглецы занимали в группировке высокие посты, а один из них отвечал за казну, пополняемую за счет грабежей. Похищенная сумма была предназначена для выплаты зарплаты наемникам.

Предполагается, что дезертиры могли направиться в Сирию. Как сообщает телеканал, командование группировки поручило боевикам найти и наказать предателей. В случае обнаружения их ожидает расстрел на месте.

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