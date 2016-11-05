Обама поделился мыслями об ухажерах своих дочерей

Действующий президент США Барак Обама высказался о том, что думает насчет ухажеров своих дочерей.

Политик не испытывает никакого волнения из-за того, что Малия и Наташа скоро начнут ходить на свидания, поскольку его супруга Мишель подает прекрасный пример. По мнению Обамы, его жена демонстрирует дочерям, как следует себя вести, не терять самооценку и не обращать внимание на то, что мальчики думают по поводу внешности, передает ТАСС.

Президент США выразил также надежду на то, что сам является хорошим примером того, как мужчина должен уважать женщину, а муж - супругу.