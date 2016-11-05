Ассанж обвинил Клинтон в распаде Ливии

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что Хиллари Клинтон являлась ключевой фигурой в распаде Ливии.

О том, что в распаде Ливии во многом виновата Клинтон свидетельствует переписка экс-госсекретаря США, опубликованная на сайте WikiLeaks в минувшую пятницу. Джулиан Ассанж в эфире телеканала RT подчеркнул, что война на территории Ливии была войной Хиллари Клинтон в большей мере и добавил, что действующий президент США Барак Обама всегда был против военных действий в данной стране.

Отметим, что вчера широкой общественности в общей сложности стали доступны примерно 47 тысяч писем председателя избирательной комиссии Клинтон Джона Подесты. Предполагается, что всего их около 50 тысяч.