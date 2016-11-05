Кадыров обратился к Эрдогану с просьбой об экстрадиции трех боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился сегодня к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой экстрадировать трех главарей террористов, которые ранее действовали в Чеченской Республике.

Лидер Чечни отметил, что под стражу в Турции были взяты Асланбек Вадалов, Тархан Газиев и Махран Саидов, которые занимались организацией и осуществлением многочисленных терактов и убийств военных, полицейских, а также гражданских лиц, передает РИА "Новости".

По словам Кадырова, все убийства были совершены с особой жестокостью, вследствие чего он попросил Эрдогана экстрадировать боевиков. Политик убежден, что преступников следует передать в суд, чтобы впоследствии привлечь к ответственности, которая предусмотрена законом.