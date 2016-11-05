В Сирии в ходе обстрела со стороны ИГ погиб турецкий военный

В Сирии в ходе обстрела со стороны террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России, был убит турецкий военнослужащий.

Согласно последней информации, еще двое турецких солдат были ранены во время обстрела со стороны боевиков ИГ, передает сегодня РИА "Новости". В настоящий момент в военном ведомстве Турции не раскрывают подробностей осуществленной в Сирии операции.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью военной операции страны на территории Сирии является защита контроля в городах Манджиб и Эль-Баб.