Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие

Разжигание межнациональной розни инкриминирует отцу Facebook Марку Цукербергу мюнхенская прокуратура. Под следствием находятся ведущие менеджеры американского филиала соцсети и ее исполнительный директор.

Под следствие попали вместе с Цукербергом исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, лоббирующий интересы соцсети в Европе Ричард Аллен и его берлинский коллега Ева-Мария Киршзипер, передает ТАСС.

Прокуратура начала расследование после того как один из адвокатов города Вюрцбург обвинил дирекцию Facebook в том, что она никак не препятствует в контенте призывам к убийствам и насилию.

От Facebook требуют удалить из контента посты, что противоречат законодательству. В судебном иске названы многие примеры того как Facebook либо не обращает внимания на призывы к убийствам, либо просто отписывается стандартными формулировками о том, что содержимое постов якобы не вызывает опасений.