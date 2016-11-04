Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие

СРОЧНО
|22:05  Германия профинансирует экономику Украины на 72 миллиона евро |18:50  Британское посольство в Москве забросали манекенами (ВИДЕО) |18:27  ФИФА определила, кто поборется за звание "Лучший игрок-2016" |14:48  В Санкт-Петербурге у 79-летнего поэта похитили более миллиона рублей |14:06  Гольцов примет участие в чемпионате мира по самбо |13:57  В Уфе дети срезали с живого щенка кожу |13:51  Завершился 4-й тур группового этапа Лиги Европы |10:41  МИД РФ посоветовал США перестать заигрывать с террористами |10:24  На востоке Москвы преступники в масках ограбили банк |09:53  Четырех боевиков уничтожили в Дагестане |09:40  Автобус с 22 пассажирами опрокинулся в Чувашии |09:17  Склад загорелся на юго-востоке Москвы |07:46  Воспитательница сломала ребенку ногу лопатой в одном из башкирских детских садов |03.11 22:57  В МИСиС и на Ярославском вокзале взрывных устройств не нашли |03.11 22:29  Хакеры взломали сайт красноярских чиновников, чтобы назвать их бездельниками |03.11 21:33  В полицию сообщили о минировании Кремля и еще шести зданий |03.11 21:09  Ярославский вокзал и МИСиС проверяют в связи с угрозой взрыва |03.11 20:41  В Пулково задержали сотрудницу норвежского генконсульства |03.11 20:28  МИД Украины увидел провокацию в срыве переговоров Порошенко и Атамбаева |03.11 19:18  Замглавы МИД РФ: в Тбилиси пока не готовы к возобновлению отношений с Москвой |03.11 18:35  В детсаду под Иркутском мужчина взял в заложники ребенка |03.11 18:06  Минобороны РФ обвиняет американскую авиацию в разрушении жилых кварталов |03.11 17:30  Рубль назван супердоходной валютой |03.11 17:14  Москвич получил срок за картинку с Пушкиным в соцсети |03.11 14:37  В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию |03.11 13:44  В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ |03.11 13:30  Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320 |03.11 13:10  Южной Осетии могут вернуть историческое название |03.11 12:58  ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов |03.11 12:25  В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие

4 ноября 2016, 21:20 [ «АН-онлайн» ]

Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие
globallookpress.com

Разжигание межнациональной розни инкриминирует отцу Facebook Марку Цукербергу мюнхенская прокуратура. Под следствием находятся ведущие менеджеры американского филиала соцсети и ее исполнительный директор.  

Под следствие попали вместе с Цукербергом исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг, лоббирующий интересы соцсети в Европе Ричард Аллен и его берлинский коллега Ева-Мария Киршзипер, передает ТАСС.

Прокуратура начала расследование после того как один из адвокатов города Вюрцбург обвинил дирекцию Facebook в том, что она никак не препятствует  в контенте призывам к убийствам и насилию.

От Facebook требуют удалить из контента посты, что противоречат законодательству. В судебном иске названы многие примеры того как Facebook либо не обращает внимания на призывы к убийствам, либо просто отписывается стандартными формулировками о том, что содержимое постов якобы не вызывает опасений.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

СМИ: В Алжире уничтожен один из главарей "Аль-Каиды"

СМИ: В Алжире уничтожен один из главарей "Аль-Каиды"

Министр обороны Алжира сообщил журналистам об уничтожении одного из высоких авторитетов в террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России) - Абу Харуна. Уничтожили террориста солдаты ВС Алжира.

//Экономика

Японцы потратили на российский Дальний Восток миллиард долларов

Японцы потратили на российский Дальний Восток миллиард долларов

Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка 4 ноября встретился со своим японским коллегой Хиросигэ Сэко в Москве. На встрече двух министров были обсуждены модели сотрудничества двух стран на Дальнем Востоке.

//Общество

В "Русском марше" приняли участие 350 человек

В "Русском марше" приняли участие 350 человек

В День народного единства в московском районе Люблино состоялся "Русский марш". Сотрудники столичной полиции насчитали 350 участников шествия, которое началось сегодня на улице Перерва в Москве.

//Общество

Этой зимой в России ожидают "гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния"

Этой зимой в России ожидают "гонконгский" грипп и вирус "Вирджиния"

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой рассказал, какая напасть постигнет жителей страны в зимние месяцы. По его словам, новые разновидности гриппа дадут о себе знать уже в середине декабря.

//Спорт

ФИФА определила, кто поборется за звание "Лучший игрок-2016"

ФИФА определила, кто поборется за звание "Лучший игрок-2016"

В списке номинантов на лучшего игрока 2016 года 23 футболиста. Пресс-служба Международной федерации футбола опубликовала список футболистов, которые номинированы на почетное звание «Лучший игрок- 2016».

//Криминал

Выходцы из Пакистана в Британии отданы под суд за изнасилование детей

Выходцы из Пакистана в Британии отданы под суд за изнасилование детей

Виновными в изнасилованиях маленьких девочек признаны восемь мужчин из Пакистана. Таково решение суда города Ротерем (Великобритания). Известно, что преступления продолжались в течение четырех лет.

//В мире

Со дна океана в Арктике раздается гул, пугающий животных

Со дна океана в Арктике раздается гул, пугающий животных

О таинственном звуке сообщили инуиты из поселения Иглулик. По их словам, странный гул раздается еще с лета. Он распугал животных и птиц. Ученые и военные Канады начали расследование, выдвинув ряд версий.

//Наука

Ученые назвали самую навязчивую песню в мире

Ученые назвали самую навязчивую песню в мире

Исследователи из Даремского университета в Великобритании выяснили, какие песни являются самыми навязчивыми и почему. Выяснилось, что 90% жителей планеты постоянно сталкиваются с навязчивыми мелодиями.

//Шоу-бизнес

Платье Глюкозы на балу дебютанток Tatler возмутило общественность

Платье Глюкозы на балу дебютанток Tatler возмутило общественность

Знаменитая российская певица Глюкоза произвела фурор на балу дебютанток, который устроил журнал Tatler. На мероприятии, где собираются юные леди, Наталья Чистякова-Ионова появилась в весьма откровенном платье.

//Экономика

Германия профинансирует экономику Украины на 72 миллиона евро

Германия профинансирует экономику Украины на 72 миллиона евро

Денежную помощь в размере 72 миллионов евро предоставит Украине правительство Германии. Об этом 4 ноября заявил заместитель украинского министра экономики Максим Нефедов после переговоров с германской стороной.

//Происшествия

Московский гастарбайтер доказал, что с дури можно поломать и детородный орган

Московский гастарбайтер доказал, что с дури можно поломать и детородный орган

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно: молодой мужчина теперь ходит с фиксирующей повязкой на самом дорогом, что есть у мужчины. Врачи говорят, что ему повезло, могли «достоинство» и ампутировать.

//Новости ADWILE

//В мире

Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие

Основатель Facebook Марк Цукерберг попал под следствие

Разжигание межнациональной розни инкриминирует отцу Facebook Марку Цукербергу мюнхенская прокуратура. Под следствием находятся ведущие менеджеры американского филиала соцсети и ее исполнительный директор.

//Общество

Samsung отзывает 2,8 миллиона стиральных машин: они калечат хозяев

Samsung отзывает 2,8 миллиона стиральных машин: они калечат хозяев

Беспрецедентный доселе отзыв бытовой техники объявила 4 ноября Южнокорейская компания Samsung. Производитель принял решение отозвать на родину около 2,8 миллиона стиральных машин, проданных в США.

//Происшествия

На хоккейном матче в Санкт-Петербурге умер болельщик

На хоккейном матче в Санкт-Петербурге умер болельщик

Хоккейный матч в рамках празднования семидесятилетия российского хоккея был омрачен трагедией. На одной из трибун скончался болельщик 69 лет. Мужчину пытались реанимировать дежурившие медики, но безрезультатно.

//Общество

Роскомнадзор хочет закрыть еще один порносайт

Роскомнадзор хочет закрыть еще один порносайт

Самый массовый российский сайт для просмотра «взрослого» видео хотят закрыть. Инициатива исходит от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

//Происшествия

Под Москвой утонул внедорожник, погибла вся семья

Под Москвой утонул внедорожник, погибла вся семья

В утонувшем автомобиле погибла вся семья: женщина, ее муж и их трехлетняя дочь. Сообщается, что за рулем внедорожника Nissan Pathfinder находилась женщина, которая не справилась на мосту с управлением.

//Происшествия

Британское посольство в Москве забросали манекенами (ВИДЕО)

Британское посольство в Москве забросали манекенами (ВИДЕО)

На акцию лондонских активистов у российского посольства (прошла 3 ноября) ответили российские активисты 4 ноября, забросав в ответ посольство Великобритании в Москве «запчастями» от манекенов.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

В Санкт-Петербурге появился трамвай с горящей крышей (ФОТО)

В Санкт-Петербурге появился трамвай с горящей крышей (ФОТО)

Трамвай, следовавший по маршруту № 23 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга внезапно стал опасен: у него загорелась крыша, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс» по Санкт-Петербургу.

//Авиа, ж/д транспорт

Таджикистан накажут за нарушение российского суверенитета

Таджикистан накажут за нарушение российского суверенитета

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено в течение пяти дней. Так российская сторона ответит Душанбе на запрет российским перевозчикам полетов из аэропорта Жуковский в Таджикистан.

//В мире

Террористы открыли огонь по гумкоридору, ранены российские солдаты

Террористы открыли огонь по гумкоридору, ранены российские солдаты

Террористы открыли огонь из реактивных установок кустарного производства по западной части дороги Кастелло, где открыт выход боевикам, которые пожелали покинуть осажденный город. Ранено двое российских военных.

//Сможем вместе

Севастополь сплотился против бед на дорогах

Севастополь сплотился против бед на дорогах

Автоспасатели – вперед! Ну, или назад, если потребуется. Вопреки своему расписанию или желанию выспаться в теплой постели, возможно, в единственный выходной. Такими принципами в повседневной жизни руководствуются участники неформального общественного объединения «Взаимопомощь на дорогах» в Севастополе.

//Общество

В Симферополе устроили "Хоровод единства" (ФОТО)

В Симферополе устроили "Хоровод единства" (ФОТО)

День народного единства в Крыму считают самым важным праздником и относятся к нему соответственно. В этот день по всему полуострову можно не только бесплатно посетить музеи, но и даже поводить хороводы.

//Общество

В Алеппо не стреляют: объявлена гуманитарная пауза

В Алеппо не стреляют: объявлена гуманитарная пауза

В сирийском Алеппо прекращен огонь: началась объявленная ранее гуманитарная пауза. Правительственные войска не будут обстреливать город с 09.00 до 19.00 по местному времени (с 10.00 -20.00 по мск).

//Новости партнеров

//Общество

Футболистов Гарварда сняли с турнира из-за сексизма

Футболистов Гарварда сняли с турнира из-за сексизма

Футболисты юношеской сборной Гарвардского университета в США этот сезон в Лиге плюща пропустят: команду отстранили от студенческого турнира, чемпионами которого они являются из-за постов в соцсетях.

//Авиа, ж/д транспорт

В США обнаружили авиакомпанию-призрак

В США обнаружили авиакомпанию-призрак

Американские журналисты вычислили таинственную авиакомпанию в США, которая существует уже 27 лет, и при этом не совершила ни одного рейса. Перевозчик-призрак имеет в распоряжении два авиалайнера Boeing 747.

//Культура

Памятник князю Владимиру освятил патриарх Кирилл

Памятник князю Владимиру освятил патриарх Кирилл

Монумент князю Владимиру, что был торжественно открыт 4 ноября на Боровицкой площади в Москве, освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх подчеркнул символичность открытия памятника святому князю.

//Общество

Ильдар Дадин согласился пройти проверку на «детекторе лжи»

Ильдар Дадин согласился пройти проверку на «детекторе лжи»

В деле, получившем широкий общественный резонанс, появляются новые подробности. В частности, стало известно, что заключенный сегежской колонии номер 7 Ильдар Дадин согласен пройти проверку на полиграфе.

//В мире

Восемь уголовных дел возбудили против Виктора Януковича

Восемь уголовных дел возбудили против Виктора Януковича

В пятницу, 4 ноября, глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сделал серьезное заявление. Против экс-президента страны Виктора Януковича завели восемь уголовных дел.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге у 79-летнего поэта похитили более миллиона рублей

В Санкт-Петербурге у 79-летнего поэта похитили более миллиона рублей

Инцидент произошел, когда мужчина отправился в банк. Он собирался получить гонорар за произведения, опубликованные в одном из журналов. Однако, в итоге, лишился всех сбережений, став жертвой мошенников.

//Общество

В Москве наконец открыли памятник князю Владимиру

В Москве наконец открыли памятник князю Владимиру

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства на Боровицкой площади в Москве открыли памятник крестителю Руси князю Владимиру. На открытии долгожданного монумента выступил президент РФ Владимир Путин.

//Спорт

Гольцов примет участие в чемпионате мира по самбо

Гольцов примет участие в чемпионате мира по самбо

Известный российский боец ММА Денис Гольцов по прозвищу «Русский богатырь» примет участие в турнире по боевому самбо в рамках чемпионата мира по самбо, который пройдёт в болгарской Софии с 10 по 14 ноября.

//Происшествия

В Уфе дети срезали с живого щенка кожу

В Уфе дети срезали с живого щенка кожу

О случае, поражающем своей жестокостью, рассказал один из местных жителей. Мужчина нашел бедное животное, когда оно истекало кровью. По некоторым данным, лоскут кожи с крохи срезали дети 12-13 лет.

//Спорт

Завершился 4-й тур группового этапа Лиги Европы

Завершился 4-й тур группового этапа Лиги Европы

Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» сыграли свои матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Зенит» дома обыграл ирландский «Дандолк», а «Краснодар» в гостях уступил немецкому «Шальке 04».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры