В США обнаружили авиакомпанию-призрак

Американские журналисты вычислили таинственную авиакомпанию в США, которая существует уже 27 лет, и при этом не совершила ни одного рейса. Перевозчик-призрак имеет в распоряжении два авиалайнера Boeing 747.

Лайнеры у перевозчика есть, но они почему-то не летают, передает «Лайф».

Авиакомпания носит название Baltia Air Lines. Судя по названию, летать ее самолеты должны были в Санкт-Петербург и в страны Балтики, но так ни разу и не слетали.

Генеральным директором авиаперевозчика числится рижанин Игорь Дмитровский, а сама компания находится в аэропорту Ипсиланта (штат Мичиган, США), хотя летать ее лайнеры должны были из Нью-Йорка.

При этом у авиаперевозчика есть расходы, из-за сокращения которых он вынужден был поменять аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на более дешевый в Мичигане.

Сообщается, что авиакомпания-призрак Baltia Air Lines в скором времени планирует стать крупнейшей в США. Очевидно, тогда ее самолеты и начнут полеты.