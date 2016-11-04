Восемь уголовных дел возбудили против Виктора Януковича

В пятницу, 4 ноября, глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк сделал серьезное заявление.

Против экс-президента Украины Виктора Януковича завели восемь уголовных дел. Как передает РИА "Новости", ссылаясь на Горбатюка, Янукович уже получил сообщение о том, что его имя фигурирует сразу в нескольких уголовных делах. В настоящий момент продолжается следствие, то есть дела еще не дошли до суда.

Напомним, в конце прошлого месяца генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что целый ряд дел, возбужденных в отношении бывшего лидера страны Виктора Януковича, будет передан в суд до конца текущего года.