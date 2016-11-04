Со дна океана в Арктике раздается гул, пугающий животных

О том, что со дна океана исходит таинственный гул, сообщили инуиты из поселения Иглулик. По их словам, этот странный звук напугал животных и птиц. Да настолько, что тюлени пропали полностью, а воды залива Фокс практически лишились живности.

Как стало известно, гул появился еще летом. Затем он то возникал, то пропадал. Ученые и военные Канады отреагировали на сообщение и приступили к выяснению обстоятельств, сообщает rg.ru.

Однако все их версии не нашли подтверждения. Сначала в качестве источника гула заподозрили добычу полезных ископаемых. Но это предположение не подтвердилось. Затем решили, что, возможно, борцы за окружающую среду так противостоят работе геологов.

Но и эта версия распалась. Не установило причину шума и специальное оборудование. Также ученые предположили, что и киты вряд ли к этому причастны. Они, конечно, издают звуки, похожие на гул, но они вряд ли бы испугали животных.

Было принято решение продолжать расследование.