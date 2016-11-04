Демократы: в ФБР есть группировка, враждебная Клинтон

Расследование дела в отношении переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которое возобновило ФБР, продолжает обрастать новыми подробностями.

Как сообщается, в офисе ФБР в Нью-Йорке якобы есть группа следователей, которые настроены враждебно к Клинтон. По некоторым данным, якобы они и «раскопали» письма, которые стали поводом для возобновления дела, сообщает kp.ru.

Также представители Демократической партии утверждают, что якобы эта группа явилась инициатором обнародования деталей расследования, которое касается фонда семьи кандидата в президенты США.

Напомним, что предыдущее дело относительно переписки Клинтон было закрыто еще летом, так как не было найдено оснований для прокурорского вмешательства.