Сильнейший взрыв прогремел в Швеции

В центре шведского города Мальме произошел сильный взрыв неподалеку от ресторана.

Инцидент, в ходе которого никто не пострадал, произошел в ночь на пятницу, 4 ноября, около 4.55 по московскому времени. Полиция Мальме описывает взрыв как весьма сильный, он, согласно предварительным данным, произошел в задней части ресторана.

В настоящий момент нет никакой информации о том, что именно стало причиной взрыва. Уточняется, что в здании, расположенном рядом с рестораном, находятся различные офисы.