Россию подозревают в подделке документов против Клинтон
4 ноября 2016, 12:16 [ «АН-онлайн» ]
Стали известны некоторые подробности того, как продвигается расследование ФБР в отношении «электронных писем» в США.
Как сообщается, спецслужбы изучают ряд документов, которые американские чиновники называют поддельными и считают, что они были специально запущены в оборот, чтобы в случае обнародования дискредитировать Хиллари Клинтон, сообщает rosbalt.ru.
В частности, речь идет о двух документах, которые напечатаны, по мнению чиновников, на бланках, которые якобы выглядят подлинными. В одном из них написано в адрес Клинтон, что ей не дадут проиграть на выборах. Это послание, вроде как, напечатано на бланке сенатора-демократа Тома Карпера.
Во втором письме с логотипами Benenson Strategy Group, которая раотает на демократов, указано, что популярность Клинтон упала и надо что-то предпринимать, чтобы сорвать выборы.
Американские чиновники утверждают, что все документы поддельные. Вместе с тем они обвиняют Россию в кибератаках. Хотя президент РФ уже заявлял, что наша страна не имеет к данному инциденту никакого отношения.