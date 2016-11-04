Пентагон: глава ИГ не может контролировать своих бойцов

В пятницу, 4 ноября, в Пентагоне заявили, что лидер террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России, Абу Бакр аль-Багдади с трудом может контролировать своих бойцов.

Американское военное ведомство в качестве подтверждения своих слов приводит недавнюю аудиозапись, на которой лидер террористов призывает ни в коем случае не сдавать иракский Мосул. Пентагон полагает, что фраза аль-Багдади "Не враждуйте между собой" говорит о серьезном разладе внутри организации, передает телеканал "Звезда".

Отметим, что из Мосула в настоящий момент продолжают бежать мирные жители. Свои дома сейчас уже покинули более 20 тысяч людей.