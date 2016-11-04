Стинг выступит на открытии печально известного парижского театра Bataclan

Всемирно известный британский музыкант Стинг 12 ноября откроет своим выступлением печально известный концертный зал Bataclan в Париже.

Театр серьезно пострадал от терактов 13 ноября минувшего года. Как сообщает телеканал BFM TV, на следующий день после концерта Стинга в зале Bataclan состоится траурная церемония в память о жертвах кровавых нападений, на которой будут присутствовать те, кому удалось выжить, а также родственники погибших.

Предполагается, что на мероприятие прибудет рок-группа Eagles of Death Metal - именно она выступала на сцене в момент страшного теракта год назад.