Росс Браун: в состоянии здоровья Михаэля Шумахера наметились улучшения

Стали известные некоторые подробности о состоянии здоровья известного гонщика Михаэля Шумахера. Бывший начальник знаменитости рассказал, как чувствует себя его экс-подопечный.

Как сообщил Росс Браун, в состоянии гонщика наметились признаки, которые дают надежду. По его словам, с каждым днем число этих знаков все увеличивается. Он также отметил, что друзья и близкие Михаэля Шумахера молятся о его здоровье.

Росс Браун сказал, что не может сообщить еще больше подробностей, чтобы не нарушать право на частную жизнь семьи знаменитого гонщика.

Напомним, что в декабре будет два года, как со знаменитостью случился несчастный случай на горнолыжном курорте во Франции.