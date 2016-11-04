Финансирующих фонд Клинтон заподозрили в поддержке террористов

Становятся известны новые подробности скандала вокруг переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, что еще удалось выяснить из писем экс-госсекретаря председателю ее избирательной кампании Джону Подесте.

В переписке Клинтон рассказал, что ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) получает финансовую поддержку от властей Саудовской Аравии и Катара, сообщает ria.ru.

Одновременно в письмах обсуждалась наиболее крупная сделка с Саудовской Аравией по продаже этой стране вооружения. Речь шла о сумме в размере более восьмидесяти миллиардов долларов.

Также стало известно, что за время работы Клинтон чуть ли не вдвое возрос объем поставки оружия в другие страны. Из всего этого, по словам Ассанжа, можно сделать вывод, что террористов по сути финансируют те же лица, что и фонд Клинтон.