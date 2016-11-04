Трамп дал американцам интригующее обещание

Миллиардер Дональд Трамп, который является одним из кандидатов на пост президента США, дал американцам новое обещание.

Если его изберут, Америка больше не станет вмешиваться в дела зарубежных стран. Данное радикальное заявление Трамп сделал в рамках своего выступления в городе Сельма, штат Северная Каролина. Видеозапись, на которой миллиардер пообещал в случае своего избрания на пост президента не вмешиваться в дела других стран, опубликована на сайте YouTube.

Дональд Трамп подчеркнул, что Штаты будут применять военную силу исключительно в тех случаях, когда это является совершенно необходимым для национальной безопасности страны.