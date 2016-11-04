Досрочное голосование на выборах президента США чуть не сорвала белка

Курьезный случай произошел во время проведения досрочных выборов президента США в штате Огайо. Прямо в ходе голосования вдруг внезапно отключилось электричество.

Как стало известно, причиной ЧП послужила обычная белка. Она спровоцировала приостановку подачи электроэнергии. Совпадение или нет, но в этот день страна также праздновала самый мистический праздник в году – Хэллоуин.

Правда, выход из сложившейся ситуации все же нашли. Хоть и не очень удобный. Для голосования стали использовать бумажные бюллетени. Об этом рассказали в избирательной комиссии. А вот о состоянии белки, увы, ничего не сообщили.