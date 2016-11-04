Турист из России погиб в Индии

В индийском штате Аруначал-Прадеш во время сплава на лодках по реке пропал турист из России.

В четверг, 3 октября, тело исчезнувшего мужчины было обнаружено у реки Камла в округе Нижний Субансири. Как сообщает NDTV, останки россиянина сотрудники полиции Индии передали его друзьям - пятерым мужчинам, с которыми он приехал в страну на отдых.

Гибель гражданина РФ уже подтверждена заведующим консульским отделом посольства России в Нью-Дели Михаилом Воробьевым. Отметим, что за текущую неделю в результате несчастного случая погиб уже второй российский турист.