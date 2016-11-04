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Жительницу США, пропавшую три месяца назад, нашли в чудовищном месте

4 ноября 2016, 08:07 [ «АН-онлайн» ]

Жительницу США, пропавшую три месяца назад, нашли в чудовищном месте
фото: pixabay.com

Около трех месяцев назад в штате Южная Каролина, США, пропала девушка.

Исчезнувшая была найдена на днях в чудовищном месте - в контейнере, расположенном за 80 км от ее дома, прикованная металлическими цепями. Как сообщает Fox News, владелец объекта, на котором нашли тридцатилетнюю женщину, уже арестован - он подозревается в похищении, а также в сексуальном насилии.

Отметим, что девушка пропала в конце августа вместе со своим 32-летним возлюбленным, местонахождение которого в настоящий момент не установлено. Интересно, что на Facebook молодого мужчины все это время появлялись новые записи. Шериф округа Спартанберг полагает, что на объекте могут находиться как минимум четыре трупа.

 

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//В мире

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