В сети появилась запись обстрела российского вертолета на территории Сирии

В социальной сети Twitter на страничке KhaliMENA появилась видеозапись, на которой якобы запечатлены съемки обстрела российского вертолета в Сирии.

Воздушное судно было уничтожено на востоке провинции Хомс террористами группировки "Исламское государство", запрещенной на территории России. Как сообщается в Twitter, вертолет был сбит при помощи управляемой ракеты. На кадрах заметно, что один летательный аппарат находится на земле, а второй начинает взлетать. В какой-то момент ракета попадает прямо в первый вертолет, вследствие чего начинается пожар.

Через некоторое время в кадре вновь появляется второй вертолет, однако не установлено, тот ли это, что взлетел ранее, или какой-либо другой.