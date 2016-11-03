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Захарченко посоветовал властям Украины готовиться к его появлению в Киеве

3 ноября 2016, 16:41 [ «АН-онлайн» ]

Захарченко посоветовал властям Украины готовиться к его появлению в Киеве
фото: globallookpress.com

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что город Дебальцево должен перейти под контроль Киева прокомментировал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.   

«Пусть лучше думают, когда Захарченко будет в Киеве», — заявил руководитель ДНР. Он посоветовал украинцам забыть о Дебальцево навсегда.

Ополченцы Донбасса взяли Дебальцево в феврале 2016 года. Данные о потерях украинских силовиков в боях за город сильно разнятся. Военные ДНР сообщали о трех тысячах погибших, представители официального Киева – о 66. На днях президент «незалежной» Петр Порошенко заявил, что город в целях выполнения мирных соглашений должен вернуться под украинскую юрисдикцию.

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