Составлен рейтинг самых процветающих стран

Британская организация Legatum Institute опубликовала ежегодный рейтинг Prosperity Index, характеризующий уровень процветания 149 государств. Наилучший результат принадлежит Новой Зеландии.

Второе место занимает Норвегия, лидировавшая в течение семи лет, а в этом году уступившая Новой Зеландии по всем показателям, кроме образования, экологии и безопасности. На третье место вышла Финляндия.

России же не удалось войти даже в первую десятку: ей принадлежит 95-е место из 149-ти и один из худших результатов в области защиты прав и свобод граждан и терпимости в обществе.

Всего при составлении рейтинга учитываются 104 фактора, причем в этот список входят не только экономические показатели (безработица, уровень ВВП на душу населения и другие), но и количество мобильных телефонов, вера в честность выборов и другие показатели, позволяющие судить об обстановке в стране.

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