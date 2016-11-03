Путин не намерен посещать Нагасаки во время своего визита в Японию

В четверг, 3 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках своего грядущего рабочего визита в Японию не собирается посещать город Нагасаки.

Представитель Кремля уточнил, что посещение японского Нагасаки никогда не планировалось в ходе данной поездки, однако в настоящий момент Владимир Путин прорабатывает с японскими партнерами принципиально иную схему действий, передает сегодня ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор и мэр Нагасаки пригласили президента России Владимира Путина посетить в декабре город, однако из-за слишком плотной программы политика визит придется отложить.