Как в Германии внушают детям, что Россия плохая

Как стало известно, в эфире одной из немецких радиостанций транслируется передача «Какаду». Ее аудитория – дети. Дикторы рассказывают ребятне, как обстоят дела на международной арене. Передача позиционирует себя, как образовательная.

Однако ряд немецких журналистов обратили внимание на одну из трансляций радиостанции. В ней рассказывалось, что президент России якобы ведет войну на Украине и в Сирии. Таким образом, он нарушает международные права. А канцлер Германии Меркель и президент Франции Олланд, наоборот, пытаются прекратить эти войны, остановив Путина. Но пока не знают, как это сделать, сообщает ria.ru.

Автор передачи отметил, что президент РФ пытается с помощью войн увеличить влияние своей страны в мире. Российские самолеты якобы бомбят больницы и гуманитарный конвой ООН. А потому многие жители Сирии вынуждены спасаться и прятаться в Германии.

В передаче отмечалось, что пока неизвестно, как справиться с Россией. Но, возможно, помогут методы, называемые санкциями. Правда, для этого должны объединиться все жители Европы.

Немецкие журналисты назвали информацию, которую доносят до детей, недостоверной и недоказанной. И напомнили, что это можно ассоциировать с разжиганием межнациональной розни.

Также журналисты отметили, что дети, в отличие от взрослых, еще не способны правильно анализировать поданную им информацию и склонны верить на слово. Журналисты выразили надежду, что такая передача будет исключением, и пожелали в следующей программе услышать сказку про США.