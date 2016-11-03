Имам швейцарской мечети арестован за призыв убивать неверных

Мусульмане, которые не посещают общие молитвы в мечети, должны быть убиты. Такой призыв прозвучал, по мнению швейцарской полиции, 21 октября в проповеди приезжего имама в мечети Ан Нур в г.Винтертуре.

Сейчас имам (эмигрант из Эфиопии либо Сомали) и ещё несколько мусульман задержаны полицией, проводятся обыски в их квартирах. Проводится проверка на предмет связи подозреваемых с международными экстремистскими группировками, поскольку известны факты присоединения некоторых бывших прихожан этой мечети к «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация запрещена в России). По данным разведки, всего в Ирак и Сирию из Швейцарии выехали 77 человек, ещё несколько сотен находятся под наблюдением.

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