Турция планирует достроить стену на границе с Сирией в следующем году

Турция продолжает строительство стены на границе с Сирий. Как сообщается, уже возведено около 300 км бетонного ограждения. В следующем году власти страны планируют завершить строительство, соорудив еще свыше 500 км преграды.

Как сообщается, такие меры были вынужденными. После того, как в Сирии началась война, в Турцию хлынул поток беженцев. Чтобы защитить страну от контрабанды и переселенцев, власти решили построить стену, сообщают izvestia.ru.

При этом свыше 80 километров сирийско-турецкой границы занимают реки. Там власти намерены применить другие меры для предотвращения дальнейших попыток проникновения в страну со стороны беженцев.