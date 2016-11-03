В Книгу рекордов Гиннеса занесли самого длинного кота

Усатый-полосатый житель Британии угодил в Книгу рекордов Гиннеса за размер своего тела. Кот по кличке Лудо из Уэйкфилда признан самым длинным в мире.

Размер тела четвероного друга породы мейн-кун достигает 118 сантиметров. Правда, до него мир знал котов еще длиннее. Питомец той же породы по кличке Стюи был размером в 123 сантиметра. Но он скончался. А потому на лаврах теперь почивает Лудо, сообщает mk.ru.

Его хозяйка говорит, что полюбила эту породу после просмотра «Гарри Поттера». Там один из персонажей обладал таким котом. Правда, не очень удобно с таким любимцем отправляться в поездки. В стандартную корзину для котов он не помещается. Но хозяйка нашла выход. Она перевозит питомца в клетке, предназначенной для собак.

Еще котик очень неуклюжий. Однако есть и плюсы. Животному не удается спрятаться. Куда бы он ни старался залезть, часть тела все равно видна.