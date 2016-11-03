Очередное землетрясение зафиксировано в Италии

Утром в четверг, 3 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в Италии произошло очередное землетрясение.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 50 км от города Перуджа и в 130 км от Рима. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре уточнили, что очаг землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине около 8 км. В настоящий момент не поступало никакой информации о жертвах или разрушениях в ходе случившегося.