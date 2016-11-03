Очередное землетрясение зафиксировано в Италии
3 ноября 2016, 07:31 [ «АН-онлайн» ]
Утром в четверг, 3 ноября, в СМИ появилась информация о том, что в Италии произошло очередное землетрясение.
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 50 км от города Перуджа и в 130 км от Рима. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре уточнили, что очаг землетрясения магнитудой 4,8 находился на глубине около 8 км. В настоящий момент не поступало никакой информации о жертвах или разрушениях в ходе случившегося.
Напомним, на территории центральной Италии на прошлой неделе были зафиксированы сразу три землетрясения. В частности, 30 октября подземные толчки заметили в Риме и Флоренции. Была разрушена базилика Святого Бенедикта в Норче.