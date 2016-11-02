На Украине предположили, что депутат Верховной рады был под действием наркотиков

Скандал, который разразился в Верховной раде Украины, поразил многих. Камеры засняли странное поведение одного из депутатов. Причем, сказать, что действия Дмитрия Добкина вызывали недоумение, значит, ничего не сказать.

Сначала депутат стал рыться в телефоне, куда ему поступило сообщение от турагента, который забронировал ему поездку стоимостью 135 тысяч евро. Потом Добкин вдруг стал прятаться за колонной. Камеры зафиксировали, как там он что-то засунул себе в рот.

Как предположил Илья Кива, который ранее возглавлял наркополицию «незалежной», так ведет себя человек, который употребил наркотик. Это можно предположить как по внешнему виду, так и по поведению, сообщает life.ru.

Кстати, стало известно, что данный случай уже не первый.