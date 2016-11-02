На Западе обеспокоены, а сможет ли Украина провести «Евровидение» в следующем году. Ведь до конкурса осталось всего полгода, а Киев уже коснулись трудности с финансированием конкурса.

По некоторым подсчетам, проведение мероприятия потребует от «незалежной» свыше 450 миллионов гривен. В перерасчете на рубли это более одного миллиарда. А ранее Киев заявлял, что готов выделить на конкурс почти вдвое меньше, сообщает ria.ru.

Кстати, недавно на Украине разразился скандал, связанный с увольнением руководителя национальной телекомпании. Он посмел нелицеприятно высказаться по отношению к правительству, когда то заявило, что планирует пустить на конкурс треть годового бюджета.

Кстати, в "Евровидении-2017" планируют свое участие 43 страны. Среди них и Россия.