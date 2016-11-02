Начал работу самый короткий международный авиарейс, который длится восемь минут

Как стало известно, в мире открылся рейс, который считается самым коротким среди международных. Его продолжительность – всего 20 минут. Однако только 8 из них самолет проводит в воздушном пространстве.

Ноу-хау принадлежит "Австрийским авиалиниям". Данный рейс совершается из аэропорта Санкт-Галлен в Швейцарии в аэропорт Фридрихсхафен в Германии, сообщает life.ru.

За это время авиалайнер пролетает двадцать километров. Кстати, это же расстояние можно преодолеть и на машине или поезде. В первом случае будет потрачен примерно час, во втором вдвое больше.

Кстати, если рассматривать авиарейсы, не относящиеся к международным, то там самый короткий длится около двух минут. Этот маршрут соединяет два острова в Шотландии.